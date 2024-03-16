الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ” في قضية استغلال ” قاصر”

2024-03-16 / 23:35
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت جنايات الرباط ، بالحكم على ” فقيه ” متهم بالتغرير وافتضاض بكارة ” قاصر ” بقرية «المعازيز»، بإقليم الخميسات، بالحبس النافذ أربع سنوات .

وكان المدان قد اعترف في محاضر الضابطة القضائية ، بشراء هاتف نقال وتسليم مبلغ مالي للقاصر الضحية.

وجاء سقوط المدان في قبضة العدالة ، بعد ورود اخبارية على مصالح الدرك الملكي، تتهم ” الفقيه ” باستغلال ” قاصر” تقطن رفقة جدتها الطاعنة في السن، وشكوك حوّل تردده الدائم لمنزل عائلة الضحية .

وكانت دورية للدرك، قد توجهت لمنزل جدة الضحية، بعد توصلها بإخبارية، والدخول إلى المنزل، وسط تجمهر ساكنة الدوار ، ليتم اقتياد المتهم إلى مقر الدرك والتحقيق معه، وبعد محاصرته بالاسئلة حول نوعية العلاقة التي تجمعه بالقاصر، حاول تمويه المحقيقين، لكن افتحاص هاتفه تم العثور على رسائل جمعته مع القاصر عبر تطبيق الوتساب وصور مخلة بالحياء، مما جعله يعترف بجريمته النكراء .

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