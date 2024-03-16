بوتازوت ترد على حسن الفذ :” يتحدثون عن النضج ..باين شكون نضج وشكون باقي “

2024-03-16 / 23:17
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هبة بريس - متابعة

خرجت الفنانة المغربية دنيا بوتازوت في تدوينة على حسابها بموقع “انستغرام ” قائلة :” يتحدثون عن النضج ..باين شكون نضج وشكون باقي والعمل يشهد ” في إشارة لرد على تدوينة سابقة للفنان الكوميدي حسن الفذ .

وأضافت بوتازوت قائلة :” وهذاك شي لي سردتي معطي لك بما انك كتعرفو واذا كنت حمر تا انا حمرة ولاهاي تنادي ”

وخرج الفنان الكوميدي حسن الفذ في وقت سابق بتدوينة عبر خاصية “الستوري ” قال فيها :” سولاتني صحافية على سسبب توقف مشروع مع ممثلة جاوبتها ! فينا هو المشكل؟ ما تسميوكش ؟ أنت مقدسة ! منزهة عن الذكر! شحال من مرة ذكرتي إسمي فحواراتك الموجهة ؟

وأضاف الفنان الكوميدي :” ملي يسولني شي صحافي غادي نجاوبو بكل مهنية و أمانة ! و حتى أنت عطي روايتك ، بلا شخصنة بلا ديك الحساسية البلدية…مشكلتك الأبدية هي النضج…”

وأردف قائلا : أما داك الطقوس ديالك ديال السبان و المعاطية و الغاسول و تباداویت مغاديش ندخل معاك فيها أنا صايم”

وكانت الفنانة دنيا بوطازوت، قد خرجت بتدوينة غامضة، نشرتها عبر خاصية الستوري، بموقع “انستغرام”.

وقالت بوطازوت في تدوينتها “النجاح يحكم ياعزيزي مقهور… وغدا ألقاك في عقر دارك… مقهور مقهور… لولا قهرك ما تحدثت عني في كل مكان…”

وأضافت بوطازوت في التدوينة الموجهة لأحد زملائها بالوسط الفني : “أنا الوحيدة اللي قلت لا… لجبروتك… فأنا أسير وأنت تعوي ورائي… ولن أعود لن أعود… فاكتفي بعبيدك الذين يطبلون لك فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت”.

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‫23 تعليقات

  1. بدل العمل يد بيد في خدمة الفن والمواطنة الحقيقية تتبجحون بملاسنات فارغة لمصلحتكم والمواطنة المقهور تائه وراء ذاك في حيرة من أمره .!

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  2. اشمن عمل يد بيد ياك غير التفاهة الخاوية غادي يديروا لينا دورات ديال الثقافة وتشغيل الشباب

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  3. اطلقونا الفراجة بعد التسخينات بعدد من التدوينات نريد من احدكم أن يطلق أول رصاصة لتبدأ الحرب. و لما لا اظهروا وسخكم للعلن في مجال الفن و العفن. الله يقوي شيطانكم على بعضكم يا زريعة القنب

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