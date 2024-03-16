يوفنتوس يخطط للتعاقد مع امرابط خلال الميركاتو الصيفي المقبل

يوفنتوس يخطط للتعاقد مع امرابط خلال الميركاتو الصيفي المقبل

2024-03-16 / 21:44
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كشفت تقارير إعلامية إنجليزية وإيطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس بخدمات الدولي المغربي ولاعب نادي مانشستر يونايتد، سفيان أمرابط.

وحسب صحيفة “calcio mercato”، فإن أمرابط يوجد ضمن مفكرة المدير الرياضي ليوفنتوس، كريستيانو جيونتولي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الاستحقاقات التي تنتظره العام المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أمرابط بات قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس، لدخوله في خطط الإدارة الرياضية للنادي، وكذلك لتعويض اللاعب أدريان رابيو، الذي لم يتوصل بعد لاتفاق مع مسؤولي النادي لتمديد عقده الذي سينتهي يونيو المقبل.

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