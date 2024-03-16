وجدة..شخص يقتل زوجة أبيه ببندقية صيد قبل أن ينهي حياته بطلقة رصاص

2024-03-16 / 19:36
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هبة بريس – وجدة

اهتز حي” الرجاف الله” بمدينة وجدة، صباح اليوم السبت 16 مارس الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة بواسطة بندقية صيد راحت ضحيتها سيدة ستينية وشخص خمسيني.

وقالت مصادر لموقع “هبة بريس”، ان الجريمة وقعت على الساعة العاشرة صباحا من نهار اليوم، حيث أقدم الجاني على قتل زوجة أبيه بضربها عدة مرات بمرفق بندقية صيد قبل أن يقتل نفسه بواسطة طلقات رصاص .

الجاني وبحسب المصادر ذاتها كان يشتغل قيد حياته كهربائيا، حيث يرجح أن يكون دافعه لارتكاب الجريمة البشعة خلافات حول الارث .

وفور علمها بالخبر، حلت المصالح الامنية والوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثتين نحو مستودع الاموات، والقيام بالتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الجريمة .

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