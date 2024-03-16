ريال مدريد يدك شباك أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا الاسبانية

ريال مدريد يدك شباك أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا الاسبانية

2024-03-16 / 17:48
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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا (4-2)، مساء اليوم السبت على ملعب “أل سادار”، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 4 عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني لريال مدريد، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 61.

وعاد فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال، ثم سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا بالدقيقة 90+1.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن جيرونا (صاحب المركز الثاني) و11 نقطة عن برشلونة (صاحب المركز الثالث)، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

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