ياسمينة بادو تتضامن مع المنصوري وتنتقد “صمت قيادة الاستقلال”

2024-03-16 / 18:12
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هبة بريس - الرباط

أعلنت ياسمينة بادو وزير الصحة السابقة والقيادية السابقة بحزب الاستقلال، تضامنها اللامشروط مع رفيعة المنصوري، إثر تعرضها حسب قولها “للسب والشتم” من طرف نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وقالت ياسمينة بادو في تغريدة لها على حسابها الرسمي بانستغرام ، انها حزينة لما يقع داخل حزب عريق مثل حزب الاستقلال، داعية إلى تجميد عضوية نور الدين مضيان ، كما عبرت بادو عن استغرابها من صمت قيادة الحزب عن هذا الموضوع، في الوقت الذي كان عليها أن تجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة حسب تغييرها .

وأضافت بادو أنه كان من الأجدر تجميد عضوية مضيان، انصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة بحسب قولها .

وكانت رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم الفحص أنجرة،قد أقدمت على وضع شكاية ضد برلماني بارز على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر ، ان المنصوري تقدمت بشكوى تضمنت تهم ثقيلة ضد زميلها نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب بينها تهمة التشهير بالحياة الخاصة،الأمر الذي أثار نقاشات وجدلا كبيرين داخل حزب الاستقلال.

وكانت القيادية في حزب الاستقلال قد كتبت على حائط صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” كلاما لاذعا حيث وجهت اشارات لشخص وصفته بالقيادي النرجسي دون ان تسميه ليتأكد بعدها أن الأمر يتعلق بزميلها في الحزب نورالدين مضيان .

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‫4 تعليقات

  2. نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خاصو يقدم الاستقالة حسن ليه

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