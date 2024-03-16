(FILES) Migrants of African origin trying to flee to Europe are crammed on board of a small boat, as Tunisian coast guards prepare to transfer them onto their vessel, at sea between Tunisia and Italy, on August 10, 2023. At least 8,565 people died on migration routes worldwide in 2023, making it the deadliest year since records began a decade ago, the UN's International Organization for Migration said, on March 6, 2024. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس..خفر السواحل يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين

2024-03-16 / 17:39
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هبة بريس - وكالات

أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، الجمعة، أنه أنقذ 34 مهاجرا وانتشل جثتين بينما لا يزال البحث متواصلا عن 34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وجاء في بيان للجهاز “تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بجرجيس (جنوب-شرق) بإقليم بحري الجنوب من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 34 مجتازا من جنسيات مختلفة وانتشال عدد 2 جثث آدمية”.

وقال ناجون إن عددهم حين انطلقوا من سواحل “دولة مجاورة” كان نحو سبعين شخصا قبل غرق مركبهم.

وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن المفقودين، وفق البيان.

ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين لكنهم غالبا ما يتحدرون من دول جنوب الصحراء.

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