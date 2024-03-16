السمارة.. استفادة أزيد من 5400 أسرة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445 هـ”

هبة بريس - و م ع

استفاد ما مجموعه 5464 أسرة بإقليم السمارة، من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445 هـ”، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الكريم، لفائدة الأسر المعوزة خصوصا الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوزع المستفيدون من هذه العملية، التي تندرج في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على 3464 أسرة بالوسط القروي و2000 أسرة بالوسط الحضري.

وجرى، على مستوى إقليم السمارة، تخصيص ثماني مراكز للتوزيع لتفادي الازدحام، مع تعبئة الموارد البشرية والإمكانيات التنظيمية الضرورية، لضمان السير الجيد لهذه المبادرة التضامنية التي تكرس القيم النبيلة للتضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أشرف، يوم الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.

وتهم عملية “رمضان 1445 هـ”، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي.

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