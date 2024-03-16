الأحرار يزكي المودني لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

2024-03-16 / 17:23
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هبة بريس - الرباط

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الاسم الذي سيخلف أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط التي قررت وضع استقالته الشهر الماضي .

وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار ، اختيار فتيحة المودني، كاتبة مجلس جماعة الرباط، لتولي هذا المنصب وخلافة أسماء أغلالو على رئاسة مجلس الرباط .

وكانت رئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء اغلالو، قد تقدمت باستقالتها يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، وذلك بعد أن تم عزلها ومحاصرتها سياسيا، بسبب اختلالات طبعت تسيير مجلس الجماعة منذ انتخابات 08 شتنبر 2021.

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