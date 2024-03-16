وفاة شقيق قــ..ـاتل والدته بالعرائش
لفظ شقيق المتهم الرئيسي في جريمة قتل والدته بحي ألطو راديو بالعرائش، أمس الجمعة أنفاسه الأخيرة، بالمستشفى الجهوي بطنجة، متأثرا بالجروج الخطيرة التي تسبب له فيها شقيقه .
وكانت مدينة العرائش قد اهتزت يوم الثلاثاء 12 مارس ، على وقع جريمة قتل بشعة ، راحت ضحيتها سيدة في السبعينات من العمر على يد ابنها الذي وجه لها طعنات قاتلة .
وقالت مصادر محلية ، أن شجارا نشب بين الجاني مع شقيقه ووالدته داخل منزل الأسرة المتواجد بحث “ألطو الراديو ” تحول إلى جريمة قتل بشعة بعد أن وجه الجاني طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض لوالدته وشقيقه وهو في حالة هستيرية .
ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة سلم الجاني نفسه للمصالح الأمنية التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى العرائش .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لا حولة ولأ قوة إلا بالله العليّ العظيم نحن في شهر رمضان الفضيل الذي يتطلب منا الصبر والصبر والرفق والرأفة بالوالدين وبالأخص أوصانا الله بالأم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمك ثم أمك ثم أمّ ثلات مرات وبعدها أوصى بأبوك ..
اللهم ارحم أمّه رحمة واسعة واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها واجعلها من الصالحات وارح الفقيد الذي ذهب ضحية أخيه وحسبنا الله ونعم آلوكيل
لم نعرف سبب القتل الوحشي ولكن رغم ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل إنها أمّه أين ذهبت الرحمة والشفقة بالوالدين ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا اله الا الله
اللهم ارحمه واغفر له
الله يرحمهم والاعدام القاتل