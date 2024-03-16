وفاة شقيق قــ..ـاتل والدته بالعرائش

لفظ شقيق المتهم الرئيسي في جريمة قتل والدته بحي ألطو راديو بالعرائش، أمس الجمعة أنفاسه الأخيرة، بالمستشفى الجهوي بطنجة، متأثرا بالجروج الخطيرة التي تسبب له فيها شقيقه .

وكانت مدينة العرائش قد اهتزت يوم الثلاثاء 12 مارس ، على وقع جريمة قتل بشعة ، راحت ضحيتها سيدة في السبعينات من العمر على يد ابنها الذي وجه لها طعنات قاتلة .

وقالت مصادر محلية ، أن شجارا نشب بين الجاني مع شقيقه ووالدته داخل منزل الأسرة المتواجد بحث “ألطو الراديو ” تحول إلى جريمة قتل بشعة بعد أن وجه الجاني طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض لوالدته وشقيقه وهو في حالة هستيرية .

ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة سلم الجاني نفسه للمصالح الأمنية التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى العرائش .

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