وفاة شقيق قــ..ـاتل والدته بالعرائش

2024-03-16 / 16:48
1

لفظ شقيق المتهم الرئيسي في جريمة قتل والدته بحي ألطو راديو بالعرائش، أمس الجمعة أنفاسه الأخيرة، بالمستشفى الجهوي بطنجة، متأثرا بالجروج الخطيرة التي تسبب له فيها شقيقه .

وكانت مدينة العرائش قد اهتزت يوم الثلاثاء 12 مارس ، على وقع جريمة قتل بشعة ، راحت ضحيتها سيدة في السبعينات من العمر على يد ابنها الذي وجه لها طعنات قاتلة .

وقالت مصادر محلية ، أن شجارا نشب بين الجاني مع شقيقه ووالدته داخل منزل الأسرة المتواجد بحث “ألطو الراديو ” تحول إلى جريمة قتل بشعة بعد أن وجه الجاني طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض لوالدته وشقيقه وهو في حالة هستيرية .

ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة سلم الجاني نفسه للمصالح الأمنية التي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بمستشفى العرائش .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ياسمينة بادو تتضامن مع المنصوري وتنتقد “صمت قيادة الاستقلال”

ياسمينة بادو تتضامن مع المنصوري وتنتقد “صمت قيادة الاستقلال”

2024-03-16 / 18:12
Photo of السمارة.. استفادة أزيد من 5400 أسرة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445 هـ”

السمارة.. استفادة أزيد من 5400 أسرة من عملية الدعم…

2024-03-16 / 17:30
Photo of الأحرار يزكي المودني لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

الأحرار يزكي المودني لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

2024-03-16 / 17:23
Photo of تحصين سور ميناء الحسيمة لمحاربة الهجرة السرية وتعزيز الأمن

تحصين سور ميناء الحسيمة لمحاربة الهجرة السرية وتعزيز الأمن

2024-03-16 / 17:02
Photo of “أفول الانفصال “: علاقة مرتزقة البوليساريو بالجزائر (3) ”

“أفول الانفصال “: علاقة مرتزقة البوليساريو بالجزائر (3) ”

2024-03-16 / 16:34
Photo of تفاصيل الإحصاء.. 149 سؤال سيتم توجيهها لكل أسرة و الذكاء الاصطناعي حاضر في العملية

تفاصيل الإحصاء.. 149 سؤال سيتم توجيهها لكل أسرة و…

2024-03-16 / 15:55
Photo of في رمضان .. كيف تصطاد فوائد الصيام

في رمضان .. كيف تصطاد فوائد الصيام

2024-03-16 / 15:20
Photo of لحوم غير مراقبة و مجازر جماعية تشتغل خارج القانون

لحوم غير مراقبة و مجازر جماعية تشتغل خارج القانون

2024-03-16 / 14:35
Photo of انطلق من طانطان.. اعتراض مركب للهجرة السرية على متنه 269 مرشحا

انطلق من طانطان.. اعتراض مركب للهجرة السرية على متنه…

2024-03-16 / 13:30
Photo of قرصنة بطائق بنكية تجر 5 أشخاص للاعتقال بفاس

قرصنة بطائق بنكية تجر 5 أشخاص للاعتقال بفاس

2024-03-16 / 12:49

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق