“أفول الانفصال “: علاقة مرتزقة البوليساريو بالجزائر (3) ”

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ماذا نعرف عن “مرتزقة” البوليساريو ! عن نشأتها ! عن تركيبتها الداخلية ! علاقاتها بالجزائر والارهاب وايران ! انتهاكاتها في مجال حقوق الانسان! …وغيرها من خلال هذه السلسلة سنضع قراءنا الاوفياء أمام حقيقة هذا الكيان الوهمي، بداية بكرونولوجيا “صنع ” الجبهة الانفصالية ومرورا بانهيار الطرح الانفصالي وتقلص قاعدة الدول المعترفة والداعمة وصولا الى المبادرة “الملكية الأطلسية ” التي أنهت أحلام الانفصاليين وداعمتهم الجزائر (…)

لا يختلف اثنان على أن وجود البوليساريو مرتبط ارتباطا عضويا بالنظام الجزائري ، فالجزائر هي العمود الفقري للبوليساريو”، فبدون دعم الجزائر لن يكون هناك وجود للبوليساريو ” حيث ان الجزائر توفر الأرض و الدعم العسكري و اللوجيستيكي، كما توفر التغطية الاعلامية و المخابراتية و جوازات السفر و جلب الاعترافات عبر التحالفات الايديولوجية أو الرشاوى المقدمة لبعض الساسة و أحيانا عبر ضغوطات أمنية.

فالعلاقة بين الجزائر و البوليساريو لها وجهان وجه خارجي و هو مبني على “أكذوبة” حق الشعوب في تقرير مصيرها “. إلا أن ذلك الوجه سقط عنه القناع عندما اقترحت الجزائر على الأمم المتحدة حلا يقضي بتقسيم الصحراء ووجه داخلي و هو مبني على خضوع البوليساريو التام للمخابرات العسكرية الجزائرية و التنسيق معها في كل صغيرة و كبيرة .

فبعد استقلال الجزائر سنة 1962 ، أعلنت الجزائر انضمامها للمعسكر الشرقي و نصبت نفسها كوبا افريقيا . و في سنة 1963 دخلت الجزائر في حرب مع المغرب عرفت بحرب الرمال ، و كانت مدعومة من طرف الكتلة الشرقية من العالم العربي وعلى رأسها مصر التي أسر عدد من ضباطها في تلك الحرب، و من بينهم ضباط أصبحوا فيما بعد قادة سياسيين على مستوى عال بمصر.

ففي سنة 1965 أطيح بأحمد بن بلة كأول رئيس مدني منتخب على يد مجموعة من الضباط يتزعمهم هواري بومدين(محمد ابراهيم بوخروبة) و عبد العزيز بوتفليقة ، و قد عرفت الجزائر في العشر سنوات الأولى للانقلاب توجهات اقتصادية و اجتماعية باءت كلها بالفشل. و هو أمر اعترف به هواري بومدين في خطاب 11 يوليو 1977 . كما أن المحلل الجزائري اسماعيل كومزيان أحاط بالموضوع في كتابه “الوجع الجزائري” و هو وجع عائد إلى المثلث الذي أضر بالجزائر كثيرا و المتمثل في العسكر- الدولة – الحزب الواحد .

و في سنة 1973 عرف العالم أول صدمة بترولية، رفعت من عائدات الدول النفطية و من بينها الجزائر . إلا انه و للأسف، بدلا من أن تصحح الجزائر مسارها الاقتصادي و السياسي، عمدت إلى صرف الأموال الطائلة على أن تصبح كما يحلو لساستها تسميتها، “قلعة الثوار “. و هكذا كانت الجزائر تعج بكل من كان على استعداد الحمل كلاشنيكوف أو القيام بعملية عسكرية ضد المصالح الغربية، فإلى جانب الحركات المتطرفة الشرق أوسطية، كانت هناك مجموعات كثيفة من الألوية الحمراء الايطالية و الجيش الارلندي، و إيتا الباسكية و حركات الانفصال من الجزر الكناري إلى ظفار العمانية. و قد يذكر العالم يوم 21 دسمبر 1975 عندما قام الارهابي الفنزويلي إليش راسبور سانشي الملقب بكارلوس باختطاف 11 وزيرا من مجموعة اوبيب كانوا مجتمعين بفيينا ليأخذهم على طائرة رفقة ازيد من 60 رهينة إلى الجزائر حيث استقبل رسميا من طرف وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة ( يتبع..)

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