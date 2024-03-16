اشبيلية يهنىء ياسين بونو بعد تألقه في الدوري السعودي

تقدم فريق أشبيلية الإسباني لكرة القدم، بالتهاني للدولي المغربي وحارس مرماه السابق ياسين بونو، حامي عرين مرمى فريق الهلال السعودي، عقب تألقه رفقة فريقه الحالي.

وقدم الفريق الإسباني التهاني للحارس المغربي بمناسبة تحقيق فريقه السعودي لسلسلة من الانتصارات المتتاليةفي تاريخ كرة القدم.

ونشر فريق إشبيلية تدوينة عبر حسابه على الموقع الاجتماعي مرفوقة بصورة للحارس بونو.

وعلق الفريق المذكور على الصورة بالقول :” أطيب التهاني من الجميع في إشبيلية للزعيم الهلالي وللاعبنا السابق ياسين بونو على كتابته تاريخ جديد لنادي الهلال ولكرة القدم السعودية بأكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم!

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من نادي إشبيلية الإسباني.

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