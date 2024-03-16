تصنيف قرعة الأولمبياد يضع المغرب في المستوى الثاني

تم وضع المنتخب الأولمبي في المستوى الثاني قبل اجراء قرعة اولمبياد باريس .

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة فرق.

ستشهد القرعة توزيع الفرق على أربعة أوعية يضم كل منها أربعة فرق، بناءً على نظام التصنيف الذي تم إنشاؤه وفقًا للأداء في السنوات الماضية. يعتمد نظام التصنيف على إجمالي عدد النقاط التي تم الحصول عليها في النسخ الخمس الأخيرة من المنافسات الأولمبية لكرة القدم للرجال (ثلاث نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، لا نقاط للهزيمة)، وهي تلك التي أقيمت في أعوام2020، 2016 ، 2012، 2008 و 2004.

ستبدأ القرعة بسحب فريق من وعاء الفريق 1 وستنتهي بسحب الفريق الأخير من وعاء الفريق 4. وسيتحدد المتنافسون بناء على هذه العملية لمعرفة المواجهات.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات حسب المستويات :

التصنيف الأول :

-فرنسا

-الحاصل على المركز الأول بقارة آسيا

-الحاصل على المركز الثاني بقارة آسيا

-الأرجنتين

▪️التصنيف الثاني :

-إسبانيا

-نيوزيلندا

-الباراغواي

-المغرب

▪️التصنيف الثالث :

-أمريكا

-مصر

-الحاصل على المركز الثالث بقارة آسيا

-مالى

▪️التصنيف الرابع :

-جمهورية الدومينيكان

-إسرائيل

-اوكرانيا

-الفائز من غينيا و رابع قارة آسيا

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