انطلق من طانطان.. اعتراض مركب للهجرة السرية على متنه 269 مرشحا
أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن مختلف عمليات التمشيط الساحلي والدوريات البحرية مكنت، يوم الجمعة، من اعتراض ما مجموعه 269 مرشحا للهجرة غير الشرعية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.
وأوضح البلاغ أنه خلال ثلاث عمليات تمشيط منفصلة، نفذت على بعد حوالي عشرة كيلومترات جنوب – غرب مدينة طانطان، تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بمراقبة الساحل، بالتعاون مع وحدات التمشيط، من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية.
وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن اعتراض 147 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 103 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و 44 مغربيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في نفس اليوم، اعترضت وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية، على بعد 37 كلم غرب طانطان و 122 كلم جنوب – غرب الداخلة، خلال عمليتين دوريتين بحريتين منفصلتين، قاربين يحملان على متنهما 122 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 84 ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و 38 مغربيا.
وخلص البلاغ إلى أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
كان الله في عون هؤلاء البسر يرمون بانفسهم الا الهلاك
نتمنى من شباب المغرب بالمكوت ببلدهم بدل الهجرة الى اروبا ليي هناك كوطنهم الحبيب
كل الشكر والتقدير والاحترام للقواة اامسلحة الملكية علا مجهوداتهم في حراستهم لي التراب الوطني