في تدوينة غامضة.. دنيا بوطازوت: “أنا الوحيدة اللي قلت لا لجبروتك”

2024-03-16 / 12:30
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هبة بريس - فن

خرجت الفنانة دنيا بوطازوت، بتدوينة غامضة، نشرتها عبر خاصية الستوري، بموقع “انستغرام”.

وقالت بوطازوت في تدوينتها “النجاح يحكم ياعزيزي مقهور… وغدا ألقاك في عقر دارك… مقهور مقهور… لولا قهرك ما تحدثت عني في كل مكان…”

وأضافت بوطازوت في التدوينة الموجهة لأحد زملائها بالوسط الفني : “أنا الوحيدة اللي قلت لا… لجبروتك… فأنا أسير وأنت تعوي ورائي… ولن أعود لن أعود… فاكتفي بعبيدك الذين يطبلون لك فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت”.

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‫14 تعليقات

  5. اظن ان الكلام موجه لحسن الفد. فهي التي رفصت الاستمرار في سلسلته الفكاهية .حتى انها بعد ذلك لم تلتقي به او تكلمه او تصافحه . لهذا انا متؤكد

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  6. لوكنت تعبدين الواحد اللدي لا يموت ماخرجت علينا لمسلسلات ضد تعاليم اللدي لا يموت ولرفضت كل مسلسل تافه يمس الدين وعباد اللدي لا يموت لكن الجري وراء الريال ينسيك في المالوالمنقلب.

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  7. هيهات تم هيهات لولا حسن الفد ماتعرف عليك احد. هو كوميدي من الطراز الرفيع وانت لا علاقة يا اختي

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  13. اي نعم حسن الفد كان له الفضل في شهرة فنانتنا دنيا بوطازوت ولاكن دنيا فنانة موهوبة وتعطي كل مافي جهدها لترضي جمهورها نتمنا لها كل التقدم والازدهار

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  14. يجب على الفنان كيف ما كان مستواه أن يكون ناضجا و عاقلا وأن يرفع من مستوى الحوار لكي يحافظ على المكانة التي تليق به ويحافظ كذلك على الإحترام والتقدير الذي يكنه له جمهوره،وإلا سيدخل في خانة التافهين و يصبح لا قيمة له.

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