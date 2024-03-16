إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي أنا وولادي لدار الحق”
هبة بريس - فن
أثارت التكتوكر “إيمان كوين” صدمة متابعبها بتدوينة غامضة.
وكتبت إيمان في ستوري على حسابها بموقع “انستغرام”: “أنا ايمان اوبلان أم لثلاثة أطفال أميرة أحمد أمين، ليوما غادي نمشي أنا وولادي غادي نديهوم معايا لدار الحق”.
وأضافت “منقدرش نعيش بلا بيهوم كنتعرض للتهديد والابتزاز، هنا غادي ندي معايا ولادي لدار الحق، ماما بابا كنبغيكوم ودعيو معايا مخلاونيش نعيش”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
ما هاذه الخوزاعبلات سير اختي الدار الحق وحنا مالنا انت والزوج ديالك مدابزين مالك برزتين
كلنا سنذهب إلى دار الحق لا احدا يبقى على وجه ألأرض ..
هي من سمحت في أبنائها ولم ترد تحمل المسؤلية أنها تكذب على جمهورها ببكاء التماسيح.
تريد أن تعيش حريتها ولا تربي أبنائها ورفضت الرجوع إلى بيت الزوجية من أجل رفع المشاهدة ونشر الإشهارات ولم ترد حلول سالمة من آجل أبنائها وزوجها ..
ربما هذه المعتوهة تريد الانتحار مع ابناءها الثلاثة،وتتكلم بهذا الأسلوب، ليس هناك جواب آخر لكلامها،تعاني من مرض نفسي قهري ،
القضية أخذت اكثر من حجمها لايعقل سيدة تقول هذا الكلام إلا وان كانت مريضة نفسيا..