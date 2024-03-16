إيمان كوين تصدم جمهورها بتدوينة غامضة: “ليوم غادي نمشي أنا وولادي لدار الحق”

هبة بريس - فن

أثارت التكتوكر “إيمان كوين” صدمة متابعبها بتدوينة غامضة.

وكتبت إيمان في ستوري على حسابها بموقع “انستغرام”: “أنا ايمان اوبلان أم لثلاثة أطفال أميرة أحمد أمين، ليوما غادي نمشي أنا وولادي غادي نديهوم معايا لدار الحق”.

وأضافت “منقدرش نعيش بلا بيهوم كنتعرض للتهديد والابتزاز، هنا غادي ندي معايا ولادي لدار الحق، ماما بابا كنبغيكوم ودعيو معايا مخلاونيش نعيش”

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