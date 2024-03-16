حكيمي يطمح لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع باريس سان

حكيمي يطمح لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع باريس سان

2024-03-16 / 11:32
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أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه يطمح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سانجرمان.

وقال حكيمي في تصريحات لمنصة “برايم فيديو” : “فريق باريس سان جيرمان لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أنا أتيت إلى هنا لتحقيق هذا اللقب وكتابة تاريخ النادي”.

وأضاف المتحدث نفسه: “الكثير من اللاعبين في الفريق حققوا لقب الدوري الفرنسي، وأنا سنحت لي الفرصة لتحقيق ذلك، لكن دوري أبطال أوروبا منافسة صعبة، وهذا أمرٌ لم نتمكن من تحقيقه بعد، لذلك أود تدوين اسمي في تاريخ النادي”.

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