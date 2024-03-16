مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب المغاربة
هبة بريس - فن
آثار مشهد رقص جريء للممثلة سلوى زرهان والممثل عبد الاله عاجل، من مسلسل “بنات الحديد”، غضب المغاربة.
وظهرت الممثلة سلوى زرهان في المشهد المذكور، ترقص بشكل جريء مع الممثل عبد الاله عاجل، الذي يلعب دور خليلها في المسلسل، قبل أن تعمد إلى وضع حبة “فياغرا” في عصيره.
وأثار المشهد المذكور، غضب شريحة واسعة من المغاربة، التي تتابع المسلسل الرمضاني، في جلسات عائلية، معتبرين أن المشاهد المذكورة لا تليق بالأعمال الرمضانية الموجهة للأسر المغربية، ومتوعدين بمقاطعتها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
43 تعليقات
المسلم اللي باغي يتقبل ليه صياموا المفروض كاع ما يتفرج فبحال هذ المشاهد وحنا عارفين كاملين هذ القنوات اللي فالتلفزة بالبرامج اللي فيها كايحطوا يديهم فيد الشيطان باش يضيعوا لينا صيامنا
الحمد لله اننا لا نشعل التلفاز بتاتا حتى قبل رمضان
الحمد الله لا نشاهد التلفاز بتلك الرغبة التي كانت ، ماتت رغبة التلفزيون و الاغاني و الحمد لله ،