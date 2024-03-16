مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب المغاربة

هبة بريس - فن

آثار مشهد رقص جريء للممثلة سلوى زرهان والممثل عبد الاله عاجل، من مسلسل “بنات الحديد”، غضب المغاربة.

وظهرت الممثلة سلوى زرهان في المشهد المذكور، ترقص بشكل جريء مع الممثل عبد الاله عاجل، الذي يلعب دور خليلها في المسلسل، قبل أن تعمد إلى وضع حبة “فياغرا” في عصيره.

وأثار المشهد المذكور، غضب شريحة واسعة من المغاربة، التي تتابع المسلسل الرمضاني، في جلسات عائلية، معتبرين أن المشاهد المذكورة لا تليق بالأعمال الرمضانية الموجهة للأسر المغربية، ومتوعدين بمقاطعتها.

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