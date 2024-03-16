مشهد “رقص جريء” لسلوى زرهان وعبد الاله عاجل يغضب المغاربة
هبة بريس - فن
آثار مشهد رقص جريء للممثلة سلوى زرهان والممثل عبد الاله عاجل، من مسلسل “بنات الحديد”، غضب المغاربة.
وظهرت الممثلة سلوى زرهان في المشهد المذكور، ترقص بشكل جريء مع الممثل عبد الاله عاجل، الذي يلعب دور خليلها في المسلسل، قبل أن تعمد إلى وضع حبة “فياغرا” في عصيره.
وأثار المشهد المذكور، غضب شريحة واسعة من المغاربة، التي تتابع المسلسل الرمضاني، في جلسات عائلية، معتبرين أن المشاهد المذكورة لا تليق بالأعمال الرمضانية الموجهة للأسر المغربية، ومتوعدين بمقاطعتها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
26 تعليقات
والله امركم عجيب تنتقدون وتتفرجون الا هما ماقدروش رمضان قدره انت ايها المشاهد واترك متابعة الافلام والمسلسلات واتق الله ربما لن يتكرر رمضانك مرة أخرى اما الممثلين المغاربة فهذا مصدر عيشهم ويشتغلون عليه طول 11 شهر ليداع في رمضان خليهم ياكلو خبيز وسير شوف راسك في تخشعك
احسن رد من الاخت ف.ز
بدون تعليق
هؤلاء الدين يسمون أنفسهم ممثلين انهم يبحثون عن المال و لا يعرفون مادا يمثلون
الدي لا أفهمه هو التعليق على لقطة و في الاصل لسنا مرغمين باتباع برامج التفاهة
Tu as raison mon frère allahyhdihom