انتشال جث.ة رياضي تشيكي بسواحل تيزنيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد 24 ساعة من عمليات التمشيط لخفر السواحل المغربية بشواطئ تيزنيت ، منذ يوم الخميس، حيث اختفى سائح وهو رياضي من دولة التشيك ، كان في تداريب رياضة الطيران الشراعي (البارابونت)، بشاطئ آكلو قبل غرقه .

ووفق المعطيات المتوفرة فإن مروحية لخفر السواحل تابعة للدرك الملكي قامت بمسح شامل لساحل أكلو لتحديد مكان تواجد الغريق، في عملية انتهت بتدخل عناصر الإنقاذ وانتشال جثته يوم امس الجمعة 15 مارس الجاري.

وقد تم ايداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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