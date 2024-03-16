إحباط عملية تهريب طن و200 كلغ من المخدرات عبر ميناء طنجة

2024-03-16 / 11:17
4
هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 مارس الجاري، من إحباط محاولة تهريب طن و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالمغرب.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر في القدس

وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر…

2024-03-17 / 13:28

شيشاوة: تواصل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال

2024-03-17 / 13:06
Photo of طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-03-17 / 09:31
Photo of الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ” في قضية استغلال ” قاصر”

الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ”…

2024-03-16 / 23:35
Photo of لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة تهريب المؤثرات العقلية

لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة…

2024-03-16 / 23:03
Photo of قيادات اتحادية تجر ” لشكر” للمساءلة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات

قيادات اتحادية تجر ” لشكر” للمساءلة حول تقرير المجلس…

2024-03-16 / 22:08
Photo of بمشاركة هيئات حقوقية إقليمية…تأسيس “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام

بمشاركة هيئات حقوقية إقليمية…تأسيس “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام

2024-03-16 / 21:57
Photo of تيزنيت : ضبط شحنات من “الأسماك ومواد التجميل” مهربة بشاحنات للإرساليات

تيزنيت : ضبط شحنات من “الأسماك ومواد التجميل” مهربة…

2024-03-16 / 21:43
Photo of ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يقود شخصين للاعتقال باكادير

ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يقود شخصين للاعتقال باكادير

2024-03-16 / 21:31
Photo of الحكومة المغربية تنزع عقارات في ملكية الدولة الجزائرية بالعاصمة الرباط

الحكومة المغربية تنزع عقارات في ملكية الدولة الجزائرية بالعاصمة…

2024-03-16 / 20:38

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق