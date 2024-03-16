بسبب “تهديد سلامة القاصرين”.. غرامة إيطالية ضد تيك توك

2024-03-16 / 10:58
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هبة بريس - وكالات

فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك”؛ بسبب “تقصير في الإشراف على المحتوى”، ما يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني “بايت دانس ليمتد”، وهي الإيرلندية “تيك توك تكنولوجي ليمتد”، والبريطانية “تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد”، والإيطالية “تيك توك إيتالي أس آر أل”.

وذكرت الهيئة الإيطالية من بين هذه المحتويات “التحدي” الذي انتشر بين مستخدمي الإنترنت الفرنسيين الشباب في بداية العام الماضي، الذي يتمثل في “قرص خدهم” بقوة لرؤية علامة حمراء تظهر عليه، لافتة إلى ميل المراهقين لتقليد سلوك المجموعة.

وأشارت الصحيفة إلى فتح تحقيق قبل عام، مؤكدة أن تيك توك لم يتخذ التدابير الكافية لمنع نشر مثل هذا المحتوى، ولم يحترم بشكل كامل المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها.

وأشارت إلى أن ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين.

ومكّن التحقيق من “تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات قد تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم”، إذ تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.

وانتقدت الهيئة تطبيق “تيك توك” لأنه “لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين، على سبيل المثال، صعوبة التمييز بين الواقع والخيال، وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي”.

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تعليق واحد

  1. في نظري إغلاق التيك توك بصفة نهائية لأنه هو السبب في انحراف أبنائنا وبناتنا ولما لا نقول حتى العائلة …

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