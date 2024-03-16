بن صغير يكشف اسباب اختياره اللعب لـ”الأسود” على حساب فرنسا

علق إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي لكرة القدم، على أسباب تمثيله اختياره لـ”أسود الأطلس” على حساب فرنسا.

وقال الوافد الجديد على المنتخب المغربي في ندوة صحافية نشرها ناديه موناكو أنه محظوظ لأنه قادر على اللعب لمنتخبين عظيمين في كرة القدم ، هما المغرب وفرنسا.

وأضاف: “لقد كان خيارًا مُعقّدًا بين المغرب وفرنسا، لكنني فكّرت بعناية، في الحقيقة لقد اتخذت هذا القرار منذ شهر تقريبًا، واخترت اللعب لمنتخب المغرب بناءً على أصولي، فأبي وأمّي مغربيان!”.

وتابع: “لقد اتخذت القرار منذ شهر، عندما كنت عائداً من الإصابة، أن تلعب على الفور مع المنتخب الأول له دوره الكبير أيضًا. وعندما يتصل بك المغرب، من الصعب أن ترفضه”.

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