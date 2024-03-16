بعد حملة تبليغات.. “يوتيب” يحذف أغنية “شر كبي أتاي”

هبة بريس - فن

حذف موقع الفيديوهات “يوتيب”،أغنية “شر كبي أتاي” المثيرة للجدل.

وحذف “يوتيب” الأغنية التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في موجة غضب كبيرة، بسبب حملة التبليغات.

وكانت فعاليات جمعوية وحقوقية، قد عبرت عن سخطها وإدانتها بسبب مضمون الأغنية المذكورة، معتبرين أنها تشجع على العنف الجنسي ضد القاصرات.

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