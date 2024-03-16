تفاصيل الإحصاء.. 149 سؤال سيتم توجيهها لكل أسرة و الذكاء الاصطناعي حاضر في العملية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم رسميا، انطلاق مرحلة تكوين المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، عبر منصة التكوين المجانية التي تم تخصيصها لهذه العملية، حيث تم انتقاء 200 ألف شخص من أصل 500 ألف تقدموا بطلبات للمشاركة.

و سيتم في ما بعد اختيار حوالي 55 ألف شخصا ممن استفادوا من التكوين ويتوفرون على الشروط المجالية والمطلوبة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، فيما سيستفيد باقي المشاركين في التكوين من شهادات ومعارف ستغني سيرتهم الذاتية.

منصة التكوين عن بعد، التي تم إنجازها بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ستتضمن كذلك سندا ذكيا للمترشحين، تم إنجازه عن طريق الذكاء الاصطناعي والذي سيجيب على كل التساؤلات سواء المتعلقة بالشكل أو المفاهيم؛ إذ يمكن للمكلفين بالإحصاء طرح أي سؤال سواء باللهجة العامية أو اللغة العربية أو الفرنسية.

وفي ما يتعلق بمحتوى استمارتي الإحصاء، فالمنصة الأولى ستكون قصيرة وتتضمن 57 سؤالا موجهة لجميع الأسر، إذ سيتم من خلالها التطرق إلى البنيات الديمغرافية والظواهر الديمغرافية النادرة (الهجرة للخارج، الوفيات ..).

أما الاستمارة الثانية فستكون مطولة وتتضمن 149 سؤالا موجهة إلى أسرة من أصل 5 في الجماعات التي تضم ألفين أسرة وأكثر، وتهم مواضع جديدة مثل الحماية الاجتماعية، واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومواضيع مفصلة مثل الخصائص الديمغرافية والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف السكن، والخصوبة والهجرة الداخلية وصعوبة ممارسة الأنشطة اليومية وغيرها.

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