الخميسات.. إيقاف عشرينية وحجز 1444 قرص طبي مخدر بحوزتها

2024-03-16 / 09:58
4
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة إلى مدينة الخميسات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1444 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قرصنة بطائق بنكية تجر 5 أشخاص للاعتقال بفاس

قرصنة بطائق بنكية تجر 5 أشخاص للاعتقال بفاس

2024-03-16 / 12:49
Photo of انتشال جث.ة رياضي تشيكي بسواحل تيزنيت

انتشال جث.ة رياضي تشيكي بسواحل تيزنيت

2024-03-16 / 11:53
Photo of إحباط عملية تهريب طن و200 كلغ من المخدرات عبر ميناء طنجة

إحباط عملية تهريب طن و200 كلغ من المخدرات عبر…

2024-03-16 / 11:17
Photo of بسبب الخيانة الزوجية .. شاب يضع حدا لحياته بطنجة

بسبب الخيانة الزوجية .. شاب يضع حدا لحياته بطنجة

2024-03-16 / 09:44
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-03-16 / 09:37
Photo of البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح

البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير…

2024-03-15 / 23:10
Photo of وجدة .. مداهمة مقهى للشيشة وحجز ازيد من 60 نرجيلة

وجدة .. مداهمة مقهى للشيشة وحجز ازيد من 60…

2024-03-15 / 22:56
Photo of تارودانت : حجز أطنان من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية

تارودانت : حجز أطنان من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية

2024-03-15 / 22:44
Photo of هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب الحسيمة والدريوش والناظور

هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب الحسيمة والدريوش والناظور

2024-03-15 / 22:33
Photo of تطورات جديدة في قضية “قبلة روباليس”.. استدعاء 3 متهمين جدد

تطورات جديدة في قضية “قبلة روباليس”.. استدعاء 3 متهمين…

2024-03-15 / 22:22

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق