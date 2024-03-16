الخميسات.. إيقاف عشرينية وحجز 1444 قرص طبي مخدر بحوزتها
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة إلى مدينة الخميسات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1444 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتؤشر هذه العملية على نجاعة التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.
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4 تعليقات
يجب تشديد العقوبة السجنية عليها لتكون عبرة لغيرها ..
نشكر عناصر الشرطة على خدمتهم
لا حول ولا قوة الا بالله
Mezyane meli chedoha