بسبب الخيانة الزوجية .. شاب يضع حدا لحياته بطنجة

2024-03-16 / 09:44
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد حي المرس بمدينة طنجة أمس الجمعة واقعة انتحار شاب في الثلاثينات من العمر داخل منزل أسرته .

وقالت مصادر الموقع ان الهالك عثر عليه مشنوقا داخل احدى الغرف بمنزل أسرته بحي المرس ، بسبب أزمة نفسية حادة بعد اكتشاف خيانة زوجته له، والتي تم الحكم عليها بالحبس النافذ، ليقرر وضع حد لحياته.

وقد تم وضع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة المختصة حول الواقعة .

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‫11 تعليقات

  10. كان عليها هي من تنتحر ليس هو. الصدمة و عدم وجود متابعة طبية نفسية لهذا المسكين أدى به الى هذه الكارثة. اللهم أغفرله إسرافه في نفسه.

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