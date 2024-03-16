بسبب الخيانة الزوجية .. شاب يضع حدا لحياته بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
شهد حي المرس بمدينة طنجة أمس الجمعة واقعة انتحار شاب في الثلاثينات من العمر داخل منزل أسرته .
وقالت مصادر الموقع ان الهالك عثر عليه مشنوقا داخل احدى الغرف بمنزل أسرته بحي المرس ، بسبب أزمة نفسية حادة بعد اكتشاف خيانة زوجته له، والتي تم الحكم عليها بالحبس النافذ، ليقرر وضع حد لحياته.
وقد تم وضع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة المختصة حول الواقعة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
الخيانة الزوجية من الأمور التي تهدد البشرية في زمننا هذا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا اليك وردنا ردا جميلا..
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة..
لعنة الله عليها الى يوم الدين.هاته الزوجة الخائنة تسببت في تشريد أسرة..
تحملت إثم كبير في الدنيا والآخرة..
يجب الحكم عليها بالاعدام وتطبيق حكم الله عليها ..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اسامه
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اسامه
كان عليها هي من تنتحر ليس هو. الصدمة و عدم وجود متابعة طبية نفسية لهذا المسكين أدى به الى هذه الكارثة. اللهم أغفرله إسرافه في نفسه.
لا تستحق ان ينتحر من أجلها ماذا استفاد عداب الدنيا والآخرة