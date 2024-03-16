طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-03-16 / 09:37
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب، ومنطقة سوس والمناطق الوسطى.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الصباح والليل بكل من سهول المحيط الأطلسي الشمالية والسواحل الجنوبية والهضاب العليا.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و 21 درجة بمنطقة سوس والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 09 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بجميع ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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