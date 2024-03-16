العثور على جثة الفنان المهدي بنمبارك بمقبرة الغفران

2024-03-16 / 01:52
4
هبة بريس _ القسم الفني

بعد اختفائه المفاجئ مدة إثنتا عشرة يوما تم العطور اليوم الجمعة على الفنان المهدي بنمبارك جثة هامدة بمقبرة الغفران بالدارالبيضاء.

مباشرة بعد علمها حضرت الى عين المكان السلطات الأمنية والمختصة للمعاينة ولإجراء اللازم ونقله الى متواه الأخير في قادم الوقت.

و اختفى الهالك عن الأنظار اذ خلف رحيله صدمة في نفوس اسرته ومحبيه الذين ظلوا يبحثون في كل مكان علما انه كان يتداوى من عدة امراض مزمنة .

الهالك رحل عن عمر الثامن والثمانين سنة بعد رحلة فنية طويلة خلف وراءه المئات من الأغاني الخالدة التي لازالت تتردد على الألسن كمثل رائعة الحج واغنية وياماركي وسيدي صباح الخير وغيرها من الروائع .

وكان المرحوم من الجيل الذهبي عاشر عدد من أهرام فن الروايس أمثال عمر واهروش والدمسيري وبن ادريس واجوي ومجاهد وسعيد اشتوك وغيرهم ..

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في “السي الكالة”

في قالب كوميدي.. باسو يناقش ظاهرة “باك صاحبي” في…

2024-03-15 / 11:15
Photo of الحكم على بطل مسلسل “squid game” في قضية تحرش جنسي

الحكم على بطل مسلسل “squid game” في قضية تحرش…

2024-03-15 / 10:33
Photo of حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

2024-03-14 / 20:01
Photo of الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

2024-03-14 / 16:59
Photo of سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد مغربي

سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد…

2024-03-14 / 14:19
Photo of “الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

“الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

2024-03-14 / 12:42
Photo of سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

2024-03-14 / 11:48
Photo of بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

2024-03-14 / 11:27
Photo of بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

2024-03-14 / 11:08

إحتجاج لدى “الهاكا” بعد إساءة سلسلة رمضانية لصورة الأساتذة

2024-03-13 / 20:10

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق