“بوعياش” تلزم المرأة بالنفقة..مساواة ميكانيكية ومخالفة لصريح نص القرآن
اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، التنصيــص علــى تحمــل الزوجيــن معــا واجــب الإنفاق علــى الأســرة، كل بحســب دخلــه ومجهــوده، مــن تاريــخ العقــد وعــدم ربطــه بالبنــاء.
كما اقترح المجلس “التنصيــص علــى واجــب الــزوج الموسر في الإنفــاق علــى الأسرة فــي حالــة إعســار الــزوج الآخــر، دون اشتراط وجــود أبنــاء”.
وحول المقترح، أكد حزب العدالة والتنمية، أن هذا الأمر يخالف بشكل صريح النص القرآني الذي حدد القوامة وأسندها للرجال، حيث أن استحضار تطور المجتمع لا يعني إلزام المرأة بواجب لم يلزمها به النص القرآني.
واعتبر الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا يؤكد النظرة المختلة التي تحكم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم المساواة الميكانيكية، والتي مع كامل الآسف حتى الأفضلية والميزة التي منحها الإسلام إلى النساء تكريما لهن (النفقة، الصداق، المتعة…) تعتبرها أمور تحقيرية وحاطة بكرامة النساء من خلال فهم أعوج وقاصر لا يستحضر المفهوم الواسع لقيمة العدل والإنصاف التي تميز النص الشرعي في تعاطيه مع النساء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
صراحة لا داعي للنفقة و العدة و المتعة فالمرأة أثناء الزواج تتمتع بممتلكات الزوج
ماهي الآية في القرآن التي تتكلمين عليها. كان عليك كتابتها وشرحها لنا. ان كنت متيقنة.لنعرف ماتقولينه. ربما حسب نظري لا تعرفين اي سورة من القرآن. إذا أردت معرفة القيمة التي أعطاها الله للمرأة. عليك قرائة سورة النساء. إذا كان ليدك نفس طويل.لانها سورة طويلة جدا. زيادة مسألة الزواج والطلاق العدل داخل المحاكم قايم بواجبه. ماذا تريدون من الرجال.
ولماذا لم تقولوا الشرع أعطى الرجل أربعة وقبلتم بواحدة وأشياء أخرى؟
سلبو حقوق الزوج وتركو له الواجبات فقط