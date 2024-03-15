وجدة .. مداهمة مقهى للشيشة وحجز ازيد من 60 نرجيلة

هبة بريس : وجدة

داهمت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأمنية 11، ليلة الخميس 14 مارس الجاري، مقهى متخصصة للشيشا والسهرات، المتواجدة بالطريق المؤدية إلى الحدود المغربية الجزائرية.

وجاءت هذه العملية، بعد توصل الجهات الأمنية بشكاية من الساكنة المجاورة للمقهى، والتي طالبت برفع الضرر الذي تسببه المقهى، مؤكدين أن رواد المقهى هم من الشباب والفتيات، يتعاطون للشيشة ويعمدون إلى رفع أصواتهم الصاخبة.

هذا، وقد تمكنت العناصر الأمنية من حجز ما يعادل 60 نرجيلة بلوازمها، كما عمدت على تحرير محاضر بعد عملية إيقاف زوار المقهى، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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