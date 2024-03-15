أنشيلوتي: إبراهيم دياز اختار منتخبا كبيرا

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني على قرار إبراهيم دياز الذي اختار تمثيل المنتخب المغربي بدلا من إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريح له تعليقا على قرار إبراهيم دياز: “إنه لاعب مهم لأي فريق، واختار جيدًا لأن المغرب منتخب كبير”.

ومعلوم أن إبراهيم دياز إختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا، وسيكون حاضرا مع أسود الأطلس في المباراتين الوديتين القادمتين ضد أنغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.

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