مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء العواصف التي تضرب الولايات المتحدة

2024-03-15 / 20:50
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء العواصف التي اجتاحت، الخميس 15 مارس، عدة ولايات وسط الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ذاته أن العواصف تسببت في أضرار وإصابات بالإضافة إلى ثلاث وفيات في ولايات أوهايو وكنتاكي وإنديانا وأركنساس، مع توقعات بأن تضرب ولايتي إلينوي وميسوري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى إصدار تحذير من الأعاصير، التي تؤثر على أكثر من 13 مليون شخص وسط البلاد، مشيرة إلى أن “إعصارا خطيرا للغاية” قد ضرب ولاية أوهايو.

ويبقى التحذير ساري المفعول حتى منتصف ليل الجمعة لأن العواصف “تنتشر بسرعة”، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتعد الأعاصير، وهي ظاهرة جوية غريبة يصعب التنبؤ بها، شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، لا سيما في مناطق وسط وجنوب البلاد.

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‫7 تعليقات

  4. هناك مايقال في المتل المغربي في كون الله اجهد الا جهد الله فلا شيء فوق قوة الله عزوجل ادا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون

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  5. مهما وصل الانسان بعلمه في كون الارض الا قوة الله لايعلمها الا هو فاللهم لا نسالك رد القضاء وانما اللطف فيه

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  6. احوال الطقس تغيرت كتيرا فوق الكرة الارضية باكملها من عواصف وجفاف وزلازل نسال الله العلي القدير ان يرحمنا برحماته

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  7. معروف علا هده المناطق بوجود عواصف بها الا انه في هده الاعوام الاخير هناك تغييرات في الاحوال الجوية علا حسب الاخبار الجوية

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