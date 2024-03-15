مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء العواصف التي تضرب الولايات المتحدة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء العواصف التي اجتاحت، الخميس 15 مارس، عدة ولايات وسط الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ذاته أن العواصف تسببت في أضرار وإصابات بالإضافة إلى ثلاث وفيات في ولايات أوهايو وكنتاكي وإنديانا وأركنساس، مع توقعات بأن تضرب ولايتي إلينوي وميسوري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى إصدار تحذير من الأعاصير، التي تؤثر على أكثر من 13 مليون شخص وسط البلاد، مشيرة إلى أن “إعصارا خطيرا للغاية” قد ضرب ولاية أوهايو.

ويبقى التحذير ساري المفعول حتى منتصف ليل الجمعة لأن العواصف “تنتشر بسرعة”، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتعد الأعاصير، وهي ظاهرة جوية غريبة يصعب التنبؤ بها، شائعة نسبيا في الولايات المتحدة، لا سيما في مناطق وسط وجنوب البلاد.

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