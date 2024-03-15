اكادير : الوالي أمزازي ينقل تصوره لتأهيل وتنمية اهم هوامش المدينة ( منطقة الدراركة)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في خطوة استحسنها فاعلون جمعيويون واقتصاديون وسكان بمنطقة الدراركة شرق مدينة اكادير، قام الوالي امزازي بعقد لقاء بمقر جماعتها الترابية ، اليوم الجمعة 15 مارس الجاري ،حضره عدد من مسؤولي المصالح الخارجية ومنتخبون، من اجل الإنصات واخد تصورات منتخبيها لأجل اعادة تنمية اهم مجال جغرافي والذي يعول عليه مستقبلا ان يكون القلب النابض اقتصاديا لجهة سوس ماسة.

ويدخل اللقاء الذي جمع الوالي امزازي مع عدد من المسؤولين من ضمنهم الكاتب العام لعمالة اكادير إداوتنان و رئيس و أعضاء مكتب الجماعة الترابية الدراركة ، إضافة إلى المدراء الاقليميين و الجهويين لقطاعات الصحة و التعمير و الماء و الكهرباء و المياه و الغابات إضافة إلى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان و الثقافة و المركز الجهوي للاستثمار.

اللقاء إستهل بعرض مفصل قدمه رئيس الجماعة الترابية الدراركة تطرق فيه لمونغرافية الجماعة و للاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا المجال الجغرافي المتواجد على هوامش مدينة اكادير، مشيرا كذلك إلى تطلعات الساكنة المحلية سيما في مجالات الصحة و التعليم و البنية التحتية ملتمسا من الوالي امزازي دعم مسار التنمية المحلية بهذه المنطقة.

كما شكل اللقاء أيضا فرصة لمسؤولي المصالح اللاممركزة للإجابة عن مختلف التساؤلات الواردة في عرض رئيس الجماعة.

و من جهته قدم الوالي عامل عمالة اكادير اداوتنان تشخيصا دقيقا للاكراهات التي تعرفها التنمية بالمنطقة داعيا الحاضرين كل من موقع مسؤوليته إلى الانخراط الجدي و الفعال من اجل تحقيق التطلعات المشروعة و الآنية لساكنة المنطقة مشيرا في السياق ذاته إلى الموقع المتميز لمجال الدراركة باعتباره ليس فقط بوابة رئيسية لأكادير الكبرى، بل جبهة للتدفق الحضري و التوسع العمراني المستقبلي لهذا القطب.

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