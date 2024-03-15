رحيمي يسجل “هاتريك” أمام عجمان في الدوري الإماراتي

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين لفوز كبير أمام مضيفه عجمان بأربعة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي.

تألق رحيمي بشكل لافت في مباراة اليوم بعدما وقع على “هاتريك” رائع، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، ثم سجل هدفين آخرين في الدقيقتين 74 و88.

يشار إلى أن سفيان رحيمي سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين أمام انغولا وموريتانيا، بعدما نال ثقة الناخب الوطني وليد الركراكي.

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