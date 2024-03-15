رحيمي يسجل “هاتريك” أمام عجمان في الدوري الإماراتي

رحيمي يسجل “هاتريك” أمام عجمان في الدوري الإماراتي

2024-03-15 / 20:12
0

قاد الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين لفوز كبير أمام مضيفه عجمان بأربعة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي.

تألق رحيمي بشكل لافت في مباراة اليوم بعدما وقع على “هاتريك” رائع، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، ثم سجل هدفين آخرين في الدقيقتين 74 و88.

يشار إلى أن سفيان رحيمي سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين القادمتين أمام انغولا وموريتانيا، بعدما نال ثقة الناخب الوطني وليد الركراكي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البليهي: بنزيمة وتاليسكا والبريكان كلهم عاديين.. حمد الله هو أخطر منهم

البليهي: بنزيمة وتاليسكا والبريكان كلهم عاديين.. حمد الله هو…

2024-03-15 / 19:30
Photo of مدرب المنتخب الاسباني: دياز كان في قائمتي.. لكن فَضَّل اختيار المغرب

مدرب المنتخب الاسباني: دياز كان في قائمتي.. لكن فَضَّل…

2024-03-15 / 16:32
Photo of المدرب الجديد للمنتخب الجزائري يستبعد رياض محرز

المدرب الجديد للمنتخب الجزائري يستبعد رياض محرز

2024-03-15 / 16:24
Photo of ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن تعرض فينسيوس للعنصرية

ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن تعرض…

2024-03-15 / 15:36
Photo of مدرب إسبانيا يخرج بتصريحات جديدة بشأن قرار إبراهيم دياز

مدرب إسبانيا يخرج بتصريحات جديدة بشأن قرار إبراهيم دياز

2024-03-15 / 13:14
Photo of المنتخب النسوي يرتقي في التصنيف العالمي

المنتخب النسوي يرتقي في التصنيف العالمي

2024-03-15 / 13:09
Photo of مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2024-03-15 / 12:12
Photo of إبراهيم دياز يواجه فريقه السابق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

إبراهيم دياز يواجه فريقه السابق في ربع نهائي دوري…

2024-03-15 / 11:39
Photo of بدر بانون مرشح للعودة إلى الأهلي المصري

بدر بانون مرشح للعودة إلى الأهلي المصري

2024-03-15 / 11:28
Photo of قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تفرز مواجهات قوية

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تفرز مواجهات قوية

2024-03-15 / 11:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق