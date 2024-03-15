خلاف بين شقيقين بسيدي علال التازي ينتهي بجريمة قت..ل

2024-03-15 / 20:36
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هبة بريس _ الرباط

علم ان جماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، اهتزت على وقع جريمة بشعة خلفت مقتل شاب في العشرينات على يد شقيقه الأكبر بعد طعنه بواسطة سكين.

وقالت مصادر متطابقة أن خلاف بسيط بسبب نزاع بسيط بين الشقيقين، أنهاه أحدهما بتصفية الآخر باستعمال السلاح الأبيض أمام أنظار والدتهما وزوجة الجاني وأولاده.

وقالت ذات المصادر أن الأخ الأكبر استشاط غضبا وهو الجاني في وجه شقيقه صاحب السوابق القضائية المتعددة، بعد أن أقدم الأخير على اصطحاب شخصين إلى بيت العائلة دون استئذان، ما دفع الجاني إلى الاحتجاج، قبل أن ينشب بينهما عراك بالأيادي، تحول إلى جريمة قتل

و استل الجاني سكينا من مطبخ المنزل ليوجه طعنة لشقيقه على مستوى القلب، استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، إلا أن كل المحاولات الطبية الرامية لإسعافه باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه بين أيدي شقيقه الجاني الذي رافقه إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف.

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‫9 تعليقات

  7. لم تعد عندنا في وسط مجتمعنا الاسري حل المشاكل بالحوار اصبح العنف في اول اي مشكل يواجهنا

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  8. لاندري هل هو قضاء وقدر او سرعة الغضب وقلة الصبر رحم الله الضحية وكان الله في عون الجاني

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