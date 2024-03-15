أنشيلوتي: إبراهيم دياز سيشكل “مكسبا لفريق كبير” مثل المغرب

2024-03-15 / 20:01
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هبة بريس _ رياضة

قال مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم الجمعة (15 مارس)، إن إبراهيم دياز، الذي استدعاه المدرب الوطني وليد الركراكي لأول مرة، سيكون “مكسبا لفريق كبير” مثل المغرب

.وأكد أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستجمع النادي الملكي، متصدر الدوري الإسباني وأوساسونا برسم الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، أن “المغرب فريق كبير يقوده مدرب جيد أعرفه”.

وتابع المدرب الإيطالي قائلا “بالنسبة لنا، إبراهيم دياز لاعب مهم ويمكنه أن يكون لاعبا مهما بالنسبة لأي فريق. لقد اختار المكان الذي نريده وقد أحسن الاختيار”

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