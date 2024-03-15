المدرب الجديد للمنتخب الجزائري يستبعد رياض محرز

المدرب الجديد للمنتخب الجزائري يستبعد رياض محرز

2024-03-15 / 16:24
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كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قائمته الأولى التي ضمت 31 لاعبا.

وغاب عن القائمة القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وإسلام سليماني، الهداف التاريخي لـ” الخضر”، وسفيان فيغولي، لاعب نادي فاتح قرا جمرك التركي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا يومي 22 و26 مارس الحالي على الترتيب، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية التي يرعاها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتستضيفها الجزائر.

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