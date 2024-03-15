سفير فرنسا بالرباط يشيد بالمبادرة الملكية لإيصال المساعدات إلى غزة

هبة بريس

أشادتْ فرنسا بمبادرةِ جلالةِ الملكِ محمدٍ السادس لإيصال مساعداتٍ براً إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك في تصريح صحفي لقناة ميدي1 تي في مع سفيرِ فرنسا بالرباط، كريستوف لو-كورتيي.

وكان الملك محمد السادس، رئيسُ لجنة القدس، قد أعطى تعليماتِه السامية َ لإطلاق عمليةٍ إنسانيةٍ تهم توجيه مساعدةٍ غِذائيةٍ، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزةَ ومدينةِ القدس الشريف.

وتأتي هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لاسيما الفئاتُ الأكثرُ هشاشة.

ويُعد المغربُ أولَ بلدٍ يُقدِّم، عبر هذا المسارِ البري غيرِ المسبوق، مساعداتِه الإنسانية َ بشكلٍ مباشرٍ إلى السكان المستفيدين.

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