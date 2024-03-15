INDIAN WELLS, CALIFORNIA - MARCH 14: Alexander Zverev of Germany and Carlos Alcaraz of Spain watch as bees are removed from the stadium during the BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden on March 14, 2024 in Indian Wells, California. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

النحل” يوقف مباراة بين ألكاراز وزفيريف في بطولة للتنس

2024-03-15 / 17:00
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هبة بريس _ رياضة

فرض “غزو النحل” على منظمي بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إيقاف مباراة بشكل مؤقت.

وشهدت المباراة التي جمعت اللاعب الإسباني، كارلوس ألكاراز وخصمه الألماني ألكسندر زفيريف غزو النحل للملعب واللاعبين، وسط حالة من الارتباك والضحك من جانب الجمهور.

ونشر حساب البطولة على حسابه في تطبيق “إكس” (تويتر سابقا)، منشورا يعلن تعليق اللعب بسبب “غزو النحل”، مرفقا برمز تعبيري لنحلة.

وتداولت قنوات رياضية فيديو يوثق تجمع النحل فوق الملعب، وحول أجهزة التصوير.

وظهر اللاعب الإسباني، ألكاراز البالغ 20 عاما، في مقطع فيديو، وهو يحاول التعامل مع النحل بينما كان يخوض مباراة أمام الألماني زفيريف، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتعرض ألكاراز للدغة على الجبين وأجبر على ترك الملعب بشكل مؤقت بسبب “غزو النحل”، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة.

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