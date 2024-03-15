أكثر من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

هبة بريس

أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن 328 ألف و118 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير الماضي.

وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الجمعة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 180 ألفا و737، والفنزويليون بـ 147 ألفا و897.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و671 ألفا و546 خلال خلال شهر فبراير المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 39 ألفا و953 شخصا نشطا مقارنة بشهر يناير.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و 804 ألفا و999 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 866 ألفا و547 من بلدان التكتل.

كما تم تسجيل 66 ألفا و510 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 19 ألفا و251 عن يناير 2023، أي أكثر بنسبة 40,7 بالمائة.

وحسب الجهات، ارتفع متوسط عدد الأجانب المسجلين في فبراير في جميع الجهات، باستثناء كاستيا لا مانشا (-840).

وس جلت أكبر زيادة شهرية، بالقيمة المطلقة، في الأندلس، التي زاد فيها عدد الأجانب المنتسبين بـ 13,008 (+4,05 بالمائة)، تليها كاتالونيا بزيادة 6893 منخرط (+1,1 بالمائة)، وجزر البليار بزيادة 4220 منتسب (+4,64 بالمائة)، وجهة مدريد بزيادة 3871 مساهما (+0,69 بالمائة)

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