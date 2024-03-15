مدرب المنتخب الاسباني: دياز كان في قائمتي.. لكن فَضَّل اختيار المغرب

هبة بريس - وكالات

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه وضع إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في القائمة الأولية، قبل أن يختار الجناح تمثيل المغرب.

وقال المدرب في تصريحات خلال مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: دياز فضل تمثيل المغرب، وبالنسبة لي لم أتصل بأي لاعب، لا توجد قضية ولا أي نقاش في هذا الأمر، القرار اتخذه اللاعب، ويجب توضيح هذا الجانب.

وأضاف: أنا ممتن جدا له على كل ما فعله، لكن ليس من الضروري الاتصال به أو بالعديد من اللاعبين الآخرين، ولقد كنت الشخص الذي اختاره في معظم الأوقات.

وزاد المدرب الإسباني: في الأول من مارس، قدمت قائمة المنتخب الأولية، وكانت دياز متواجدا، وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن عن انضمامه إلى منتخب المغرب.

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