ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن تعرض فينسيوس للعنصرية

ريال مدريد يتقدم بشكوى إلى المدعي العام بشأن تعرض فينسيوس للعنصرية

2024-03-15 / 15:36
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أعلن نادي ريال مدريد تقدمه بشكوى إلى المدعي العام الإسباني بشأن العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور قبل مباراتي أتليتكو مدريد أمام إنتر ميلان وبرشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “قدم النادي شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد الإهانات العنصرية الموجهة إلى فينسيوس جونيور، بالقرب من ملعب مونتجويك الأولمبي وملعب مدريد متروبوليتان قبل مباراتي برشلونة أمام نابولي وأتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “يطلب ريال مدريد من مكتب المدعي العام الحصول على التسجيلات الموجودة في كلا الموقعين من قوات الأمن لتحديد مرتكبي الإهانات العنصرية والكراهية المذكورة”.

وأتم “يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة من العنصرية والتمييز والكراهية التي ترتكب، للأسف مرارا وتكرارا، ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور. سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة”.

ويعاني ريال مدريد من تعرض لاعبه فينسيوس جونيور للهتافات العنصرية خلال بعض المباريات وكان أبرزهم مواجهة فالنسيا بالموسم الماضي من الدوري الإسباني.

وكان فينسيوس تعرض لواقعة عنصرية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي على ملعب ميستايا، ليفرض الاتحاد الإسباني، عقوبات قاسية على فالنسيا، بينها إغلاق جزئي للملعب، وكذلك اعتقلت الشرطة الإسبانية ثلاثة من مشجعي فالنسيا مشتبه في تورطهم بتوجيه إساءات عنصرية للاعب البرازيلي.

وخاض صاحب الـ 23 عاما مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي 27 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

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