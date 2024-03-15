3 “حراكة” يلقون حتفهم غرقا بسواحل طرفاية

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أن 3 مرشحين للهجرة غير المشروعة لقوا حتفهم غرقا، صبيحة يومه الجمعة 15 مارس 2024، في محاولة لعبور البحر انطلاقا من منطقة “النعيلة” بالجماعة الترابية “أخفنير”.

وكانت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد تدخلت فور إشعارها بانقلاب قارب مطاطي بعرض البحر بعد أن تخلى منظمو عملية الهجرة السرية هاته عن المهاجرين غير النظاميين بمنطقة صخرية وعرة صعبة الولوج، حيث تم إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية وانتشال الجثث الثلاث.

وتستمر حاليا عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى مرشحين آخرين محتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع.

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