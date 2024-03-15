3 “حراكة” يلقون حتفهم غرقا بسواحل طرفاية

2024-03-15 / 16:23
4
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم طرفاية أن 3 مرشحين للهجرة غير المشروعة لقوا حتفهم غرقا، صبيحة يومه الجمعة 15 مارس 2024، في محاولة لعبور البحر انطلاقا من منطقة “النعيلة” بالجماعة الترابية “أخفنير”.

وكانت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد تدخلت فور إشعارها بانقلاب قارب مطاطي بعرض البحر بعد أن تخلى منظمو عملية الهجرة السرية هاته عن المهاجرين غير النظاميين بمنطقة صخرية وعرة صعبة الولوج، حيث تم إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية وانتشال الجثث الثلاث.

وتستمر حاليا عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى مرشحين آخرين محتملين.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة: “ميتا كويست” قد تحبس المستخدمين في بيئة مزيفة

دراسة: “ميتا كويست” قد تحبس المستخدمين في بيئة مزيفة

2024-03-15 / 20:05
Photo of أنشيلوتي: إبراهيم دياز سيشكل “مكسبا لفريق كبير” مثل المغرب

أنشيلوتي: إبراهيم دياز سيشكل “مكسبا لفريق كبير” مثل المغرب

2024-03-15 / 20:01
Photo of وصول أول شحنة مساعدات بحرية لغزة

وصول أول شحنة مساعدات بحرية لغزة

2024-03-15 / 19:46
Photo of أمير المؤمنين يأمر بفتح المساجد التي تم تشييدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها

أمير المؤمنين يأمر بفتح المساجد التي تم تشييدها أو…

2024-03-15 / 18:24
Photo of فرنسا تأمل في تنشيط العلاقات مع المغرب والجزائر

فرنسا تأمل في تنشيط العلاقات مع المغرب والجزائر

2024-03-15 / 18:07
Photo of زلزال الحوز .. 51.300 أسرة تلقت الدفعة الأولى من الدعم إلى غاية 13 مارس الجاري

زلزال الحوز .. 51.300 أسرة تلقت الدفعة الأولى من…

2024-03-15 / 17:41
Photo of المغرب يشدد على أهمية قيادة فعالة لمفوضية الاتحاد الإفريقي

المغرب يشدد على أهمية قيادة فعالة لمفوضية الاتحاد الإفريقي

2024-03-15 / 17:27
Photo of سفير فرنسا بالرباط يشيد بالمبادرة الملكية لإيصال المساعدات إلى غزة

سفير فرنسا بالرباط يشيد بالمبادرة الملكية لإيصال المساعدات إلى…

2024-03-15 / 17:07
Photo of النحل” يوقف مباراة بين ألكاراز وزفيريف في بطولة للتنس

النحل” يوقف مباراة بين ألكاراز وزفيريف في بطولة للتنس

2024-03-15 / 17:00
Photo of أكثر من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

أكثر من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي…

2024-03-15 / 16:48

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق